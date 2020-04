× Erweitern Foto: Lichter Filmfest LICHTER Filmfestival

Das internationale Filmfestival LICHTER sollte eigentlich vom 21. bis 26.4. in Frankfurt stattfinden. Der „LICHTER On Demand“-Service bietet nun gut ein Drittel der Filme aus dem ursprünglichen Programm als Online-Stream an.

„ Macht“ ist das Thema des diesjährigen LICHTER Festivals. Ausgewählt wurden dabei internationale Produktionen, die Machtmechanismen auf der ganzen Welt beleuchten.

Gutes Beispiel ist Matthew Rankins Groteske „The Twentieth Century“, die den Aufstieg des jungen MacKenzie King zum kanadischen Premierminister als Beispiel für das Phänomen der Machtbesessenheit sowie auf der anderen Seite die hohe Bereitschaft, sich zu erniedrigen, nur um zum Kreis der Mächtigen dazu zu gehören.

× Erweitern The Twentieth Century

Aktueller denn je ist Kleber Mendonca Filhos „Bacurau“, eine düstere Vision Brasiliens, die das Land mit organisierter Menschenjagd fest in der Hand eines Bündnisses aus Rassisten und Kapitalisten zeigt. In Cannes wurde der Film mit dem Preis der Jury ausgezeichnet.

× Erweitern Bacurau Trailer

Die Absage des Festivals kam für die Festivalleiter Gregor Maria Schubert und Johanna Süß nicht in Frage:

„Diese Krise trifft die gesamte Gesellschaft in einem ungeahnten Ausmaß. Wir sind sehr dankbar, dass unsere Hauptförderer in dieser schwierigen Zeit zu uns halten und ihre finanziellen Zusagen für das Festival einhalten“; heißt es in einer Erklärung. „Dagegen sind unsere Festivalkinos durch ihre Schließungen unmittelbar existenzbedroht. Unser Alternativprogramm soll also nicht nur unsere Zeit der Selbst-Isolation mit Filmkultur beleben, sondern auch die Kinos und die Filmschaffenden unterstützen“.

Für eine Leihgebühr von acht Euro für Langfilme und drei Euro für Kurzfilme sind die Werke über den sechstägigen Festivalzeitraum für jeweils 30 Stunden als Video-on-Demand abrufbar – „wir teilen die Einnahmen zwischen Festival, Verleihern und unseren Festivalorten auf“, ergänzt Schubert. Zusätzlich gibt es zu vielen Filmen Interviews mit den Regisseurinnen und Regisseuren.

Die Tickets für jeden Film sind auf jeweils 300 Abrufe limitiert, aber auch eine Auswahl an kostenlosen Filmen steht zur Auswahl.

Die LICHTER-Bembel-Preise für den besten Lang- und Kurzfilm werden ebenfalls vergeben.

Verschoben auf einen späteren Zeitpunkt sind hingegen der Kongress „Zukunft Deutscher Film“ sowie der LICHTER Art Award.

21. – 26.4., LICHTER On Demand, mehr Infos über www.lichter-filmfest.de,das vollständige Programm findet ihr hier.