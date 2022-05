Liebe kennt keine Pause – Das Turnier

× Erweitern Foto: Philipp Gärtner Liebe kennt keine Pause Benjamin (links) mit Unterstützern seiner Aktion Enderson, Thierry, Lauritz, Wolfgang und Marc

Seit der Bekanntgabe, die Fußball-WM 2022 finde in Katar statt, reißen die Diskussionen um den Austragungsort nicht ab – unter anderem wegen der schlechten Lage der Menschenrechte im Wüstenstaat. Zum Beispiel ist Homosexualität im Emirat verboten und soll auch während der WM möglichst nicht gezeigt werden.

Bereits seit Frühjahr 2021 engagiert sich der Frankfurter und damalige Mr Gay Germany Benjamin Näßler zusammen mit der Bernd Reisig Stiftung für das Ende der Diskriminierung mit ihrer Aktion „Liebe kennt keine Pause“ samt Unterschriften-Petition (gab berichtete).

„Es kann nicht sein, dass sich während eines Weltturniers Menschen wegen ihrer geschlechtlichen Orientierung ausgegrenzt fühlen und Angst um ihre Versehrtheit haben müssen, nur weil sie homosexuell sind“, sagt Näßler. Die Petition zählt inzwischen über 35.000 Unterzeichnende und konnte bislang knapp 60 prominente Botschafter*innen gewinnen – unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, Politiker*innen wie Volker Bouffier, Kai Klose, Nancy Faeser, Angela Dornoder, Tarek Al-Wazir oder den geouteten Ex-Fußballer Marcus Urban.

Foto: Rene Beck – Weigangphotography Benjamin Näßler www.weigangphotography.com

Im Mai lädt „Liebe kennt keine Pause“ zu einem Fußballturnier auf den Plätzen vor dem Deutsche Bank Park Stadion. 16 Teams können daran teilnehmen – und dazu sind alle Kicker im Amateur- und Freizeitsport eingeladen, ein solidarisches Zeichen für Akzeptanz und Toleranz zu setzen. Ein weiteres sportlich-solidarisches Zeichen setzt der ArtivaCharity-Lauf, der vor dem Turnier stattfindet.Auch passive Sportler*innen (die Zuschauenden!) kommen auf ihre Kosten: Bei freiem Eintritt zu den Vorrunden- und Final-Spielen wird jede Menge Fußballspaß in den Vorrunden- und KO-Spielen geboten.

Im Anschluss an das Turnier steigt in den VIP-Räumen des Stadions die „Players Night“-Party mit satter Siegerehrung und Planet Radio-DJ Mark Hartmann an den Decks; Party-Tickets gibt’s im VVK über die „Liebe kennt keine Pause“-Website.

28.5., Liebe kennt keine Pause – Das Turnier, Deutsche Bank Park,Mörfelder Landstr. 362, Frankfurt, 10 Uhr Artiva Charity-Lauf, 12 Uhr Turnierstart, ab 20 Uhr „Players Night“ Finals-Party mit DJ Mark Hartmann (Planet Radio), Welcome-Bereich der VIP-Lounge im Stadion, www.liebekenntkeinepause.de, mehr Infos auf Instagram

Zur Petition geht’s hier!