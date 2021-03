× Erweitern Foto: Weigang Photography Benjamin Näßler in Szene gesetzt von Weigang Fotography für die Kampagne zu Homosexualität im Fußball

Der amtierende Mr Gay Germany Benjamin Näßler startet mit „Liebe kennt keine Pause“ eine Petition gegen die Diskriminierung homosexueller Liebe bei der WM 2022 in Katar. Homosexualität ist im arabischen Land verboten und soll laut der Regierung während der WM nicht gezeigt werden.

Chef-Organisator Hassan Al Thawadi hat stattdessen Besucher dazu aufgefordert, die Kultur des islamischen Landes zu respektieren: „Es gehört nicht zu unserer Kultur, öffentlich Zuneigung zu zeigen, unabhängig von der sexuellen Orientierung“.

Für Fans könnte das allerdings bedeuten, dass ihnen Gefängnisstrafen drohen. Dabei hat die FIFA 2019 eine Resolution gegen Rassismus und Diskriminierung verabschiedet, in der verankert wurde, dass der Fußball-Weltverband „Opfer von Rassismus und Diskriminierung nicht alleine lasse“ und „im Kampf gegen Verletzungen der Menschenrechte an vorderster Front“ stehe. Auch die sexuelle Orientierung ist in dieser Resolution eingeschlossen – fraglich erscheint daher, wieso sie in Katar nun nicht angewendet wird.

Foto: Liebe kennt keine Pause Liebe kennt keine Pause Foto: Liebe kennt keine Pause Liebe kennt keine Pause Foto: Liebe kennt keine Pause Liebe kennt keine Pause

„Es kann nicht sein, dass sich während eines Weltturniers Menschen wegen ihrer geschlechtlichen Orientierung ausgegrenzt fühlen und Angst um ihre Versehrtheit haben müssen, nur weil sie homosexuell sind“, meint Benjamin Näßler.

Zusammen mit der Bernd Reisig Stiftung, die sich für die Interessen von Minderheiten einsetzt, startet Näßler seine Kampagne, damit sich der DFB, Sponsoren und fußballbegeisterte Menschen klar gegen Diskriminierung von Homosexuellen aussprechen.

Die Petition kann über www.LiebeKenntKeinePause.de unterstützt werden