Liebeslieder mit Georgette Dee

„Die Sprache der Musik war für mich immer das Größte, das wir Menschen haben“, sagt die Diseuse Georgette Dee. „Musik gibt mir die Möglichkeit, froh oder traurig zu werden; dem Schlechten und dem Guten den Blick zuzuwenden, sowie Luft zu holen in der Fülle oder der Leere. Das hat mich und Terry Truck immer verbunden. Die Magie der Musik“. Gründe genug, für ihr neues Programm die „Playlist Of Life“ zusammenzustellen, mit all den Triumphen, Fehlzündungen, im Rausch und verkatert, mit kreativen Höhenflügen und künstlerischen Ebben. Ein Chanson Abend mit der Dee und ihrem Pianisten Terry Truck. Die beiden sind schon seit zwei Ewigkeiten verbunden. Seit Georgette Dee ihren Pianisten Terry Truck 1981 in London kennengelernt hatte, treten sie gemeinsam auf – mit einer kurzen künstlerischen Pause Anfang der 2000er. Die aktuelle Tour bestreiten sie zusammen und machen im November auch Station im GAB-Land.

17.11., Capitol, Waldhofstr. 2, Mannheim, 20 Uhr, www.capitol-mannheim.de