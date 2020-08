× Erweitern Foto: Städel Museum, Tetyana Lux Liebieghaus Live

Laue Kultur-Sommernächte an der frischen Luft – das geht unter bestimmten Auflagen auch in Pandemiezeiten. Das Liebieghaus lädt im August und September jeweils donnerstags mit „Liebieghaus Live“ in den Garten des Museums zu Live-Musik und Kultur.

Musikalisch reicht die Palette von Indie-Folk (Good Morning Yesterday am 6. August) über Afro-Soul (Yvonne Mwale Trio am 13. August), Jazz-Pop (Hanna Sikasa & Jules am 20. August) und Weltmusik-Soundlandschaften (Ragawerk am 27. August) bis hin zu Ska-Polka-Balkan-Pop (Gastone & Famiglia am 3. September).

Dazu gibt’s Drinks und Snacks und viel Platz im Garten.

Foto: Liebieghaus Skulpturensammlung, Norbert Miguletz Bunte Götter Experimentelle Farbrekonstruktion eines Kuros (Statue eines nackten jungen Mannes), 2015, Liebieghaus Skulpturensammlung (Liebieghaus Polychromy Research Project), Frankfurt am Main

Herzstück der Sommernächte ist die aktuelle Ausstellung „Bunte Götter – Golden Edition“: Bereits 2008 zeigte das Museum antike Skulpturen, wie man sie bislang nur selten gesehen hatte: bemalt. Götter- und Heldenfiguren der griechischen und römischen Antike werden heute üblicherweise in reinem Marmorweiß präsentiert – was allerdings nicht dem damaligen Erscheinungsbild entspricht: Eigentlich waren die Figuren bunt. Für heutige Gewohnheiten erscheint das bunte Farbenkleid mitunter irritierend.

Die Liebieghaus Skulpturensammlung widmet sich seit Jahren der Erforschung der ursprünglichen Bemalung antiker Skulpturen und gilt auf dem Gebiet als führend.

Die mittlerweile weltweit gezeigte Ausstellung „Bunte Götter“ ist in diesem Jahr als „Gold Edition“ zurück ins Liebieghaus gekehrt und präsentiert noch bis Januar 2021 bislang nie gezeigte Rekonstruktionen und neueste Forschungsergebnisse.

× Erweitern Foto: Liebieghaus Skulpturensammlung, Norbert Miguletz Bunte Götter Ausstellungsansicht „Bunte Götter – Golden Edition. Die Farben der Antike“

Im Rahmen der „Liebieghaus Live“-Abende ist die Ausstellung bis 22 Uhr zu besuchen; Tickets gibt’s im Vorverkauf über den Online-Shop der Website.

„Liebieghaus Live“ findet nur bei gutem Wetter statt – aktuelle Infos gibt’s über www.facebook.com/liebieghaus.

6.8. – 3.9., Liebieghaus Live, Liebieghaus, Schaumainkai 71, Frankfurt, jeweils donnerstags ab 18 Uhr, Ausstellung dann bis 22 Uhr geöffnet, www.liebieghaus.de