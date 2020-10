Lieblingsstücke bei Lorey

× Erweitern Foto: Lorey Lorey Geschäftsführer Philipp Keller mit dem Wahrzeichen des neuen Lorey-Shops.

Ein Frankfurter Traditionshaus definiert sich neu: Lorey, der Experte für alle Produkte rund ums Kochen, Backen und Wohnen mit Stil, ist nach über 100 Jahren in sein neues Domizil in der ersten Etage des MyZeil-Komplexes umgezogen.

Inhaber Philipp Keller gibt damit den Startschuss für die Zukunft des in siebter Generation geführten Familienunternehmens: Die alten Räume, deren Verkaufs- und Büroflächen sich über fünf Etagen verteilt hatten, war nicht mehr zeitgemäß. „Wir wollten einen Laden schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und der zum Verweilen einlädt“, erklärt Keller anlässlich der Eröffnung. Drei Jahre habe man nach der neuen Location gesucht und sich in Trendmetropolen wie Amsterdam, Paris, Kopenhagen und London zum neuen Shopkonzept inspirieren lassen. „Im MyZeil haben wir die einmalige Möglichkeit, das Traditionsgeschäft Lorey neu zu definieren“, so Keller.

Lorey

Lorey

Und das ist gelungen: Auf rund 1.000 Quadratmetern findet man Feines für Küche, Ess- und Wohnzimmer, und von zweckmäßigen Küchenhelfern über schöne Tischkultur bis hin zu nachhaltigen Produkten und Heimtextilien gibt es alles, was das Zuhause praktischer und schöner macht – natürlich in der bewährten Lorey-Qualität, die nicht nur namhafte große Markenhersteller, sondern auch kleine Manufakturen mit einschließt.

„Wir sind überzeugt von der Auswahl unserer Produkte und präsentieren in jeder unserer sechs Abteilungen unsere Lieblingsstücke“, so Keller.

Mit persönlichem Service und individueller Beratung positioniert sich das Unternehmen außerdem gegenüber der Anonymität des Online-Shoppings – im neuen Lorey-Shop wird Einkaufen zum Wohlfühlerlebnis!

Lorey, 1. Etage MyZeil, Zeil 106, Frankfurt, www.lorey.de