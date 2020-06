Liederabend mit Željko Lučić

× Erweitern Foto: Wolfgang Runkel Oper Frankfurt

„ Endlich wieder live vor Publikum“, heißt es auf der Website: In Windeseile hat die Oper Frankfurt einen alternativen Spielplan zusammengestellt, der den aktuellen Gegebenheiten Rechnung trägt; Kammerorchester-Konzerte, Ensemble- und Solo-Liederabende stehen bis zum Spielzeit-Ende am 3. Juli auf dem Programm.

Am 15. Juni kehrt der Bariton Željko Lučić für einen Liederabend an „sein“ Opernhaus zurück, zu dessen Ensemble der weltweit begehrte Verdi-Interpret von 1998 bis 2008 gehörte um dem er durch regelmäßige Gastauftritte stets treu geblieben ist. Aus seinem umfassenden Repertoire präsentiert Lučić eine breite Auswahl von Romantik bis zum Verismo: neben Arien aus Verdis „Otello“ und „Maskenball“, Giordanos „Andrea Chénier“ und Leoncavallos „I Pagliacci“ werden Lieder von Brahms, Ravel und Schubert zu hören sein. Am Klavier begleitet ihn dabei Mario Antonio Marra.

Aufgrund der aktuell begrenzten Zuschauerkapazität war der Liederabend am 15. bereits nach wenigen Minuten ausverkauft. Željko Lučić hat sich daher freundlicherweise bereiterklärt, sein Programm am 16.6. zu wiederholen. Opernfans haben also noch die Chance, eine der begehrten Karten ergattern zu können.

15.6., Oper, Willy Brandt Platz, Frankfurt, 19:30 Uhr (ausverkauft), Zusatztermin am 16.6. um 19:30 Uhr, www.oper-frankfurt.de