Liederabend mit Domen Križaj

Mit Werken von Brahms, Ravel, Schönberg und Strauss und anderen präsentiert sich Domen Križaj in einem Liederabend dem kulturdurstigen Publikum. Ab der kommenden Spielzeit wird der slowenische Bariton das Ensemble der Frankfurter Oper bereichern und hier unter anderem ab Mai 2021 die Titelpartie in der Wiederaufnahme von Tschaikowskys „Eugen Onegin“ gestalten. Hilke Dumno begleitet den Abend am Klavier. Eine gute Gelegenheit also für Neugierige und jene, die vor der Sommerpause noch einmal in den Genuss lang vermisster Live-Kultur kommen möchten.

2.7., Oper, Willy Brandt Platz, Frankfurt, 19:30Uhr, www.oper-frankfurt.de