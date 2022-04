Lilo Wanders: Endlich 60!

× Erweitern Foto: lilowanders.de Lilo Wanders

Nichts anderes als würdevolles Altern haben wir von Deutschlands Sexpertin Lilo Wanders erwartet. Natürlich heißt das bei Lilo „gaga, geil und gierig“, was aber ungefähr das Gleiche ist.

Vergnügt, beschwingt und vor allem neugierig kommt die Wanders im Altweibersommer an und genießt ihre neuen Freiheiten. Offenherzig geht es dabei natürlich auch um lustvollen Sex in dritten Drittel des Lebens und die Suche nach neuen Alternativen. Irritiert? Dann nichts wie in die Lilo Wanders Show!

22.4., Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46A, Frankfurt, 20 Uhr, www.neues-theater.de