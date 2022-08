Live: Boy Harsher

× Erweitern Foto: Jordan Hemingway

Jae Matthews und Augustus Muller sind Boy Harsher. Das US-amerikanische Duo orientiert sich musikalisch an New- und Dark Wave-Sounds der 1980er Jahre: messerscharfe Electronics vermischt mit einer romantisch-melancholischen Attitüde.

Jae und Augustus lernten sich auf der Filmhochschule in Savannah, Georgia, kennen und gründeten aus dem gemeinsamen Interesse an Filmmusik ihre Band. Nicht nur die Songs von Boy Harsher werden immer von ausgefallenen Videoclips begleitet: Ihr neuestes Album „Runner“ ist der Soundtrack zum gleichnamigen, eigenen Kurzfilm des Duos – ein queerer Horrorfilm. Boy Harsher sind schon mehrere Male beim Queer Festival in Heidelberg aufgetreten – nun kommen sie auch nach Frankfurt, ins frisch renovierte Zoom, in den ehemaligen Räumen des Cocoon Clubs.

24.8., Zoom, Carl-Benz-Str. 21, Frankfurt, 20 Uhr, www.zoomfrankfurt.com