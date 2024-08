Live in der Natur: Orbit

× Erweitern Foto: Julia Preiss „Orbit“

„Pflanzen, Leben, Kultur“ lautet seit 1997 das Motto des Palmengartens. Im Sommer veranstaltet der Mousonturm in der Konzertmuschel die Open-Air-Reihe „Summer in the City“ mit Live-Acts zwischen Pop, Folk und Elektronik. In diesem Sommer ist auch Orbit dabei, das elektronische Projekt des 28-jährigen Produzenten und Songwriters Marcel Heym. Mit einem Sound, der von rauen akustischen Klängen und atmosphärischen Synthesizer-Leads geprägt ist, führt er in eine immersive Traumwelt, die sich perfekt an diesem besonderen Ort entfalten kann. Schon vor drei Jahren spielte Marcel über 20 Shows auf privaten Festivals, in wilden Wäldern und auf Hinterhöfen, nachdem er seine Fangemeinde aufrief, Konzerte in ihren Heimatstädten zu organisieren. Mittlerweile erweiterte Orbit seine Kreise mit Live-Shows in ganz Europa, spielte als Support für Dj und Produzent Parra For Cuva und schloss seine ersten Headliner-Clubtour ab. Jetzt, nach der Veröffentlichung der dritten EP „Sunday By The River“, wird er sich und seine Musik in perfekter Natur-Location des Palmengartens präsentieren.

6.8., Musikpavillon im Palmengarten, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, 20 Uhr, mousonturm.de