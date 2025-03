Live in Mainz: Wallis Bird

× Erweitern Foto: Tobias Ortmann

Wallis Bird ist bekannt für ihre explosive Mischung aus Irish Folk, Rock, Pop und Soul. Im April kommt die gebürtige Irin im Rahmen der Reihe „Kassendeck“ auf die Bühne der Altmünster-Kulturkirche in Mainz.

Wallis ist eine Künstlerin voller Liebe, Seele und Empathie. Sie lebt mit ihrer Partnerin in Berlin, umgibt sich in ihrer Kunst mit Gleichgesinnten und Freunden – und hat ihre Karriere von Beginn an auf eigene Beine gestellt. Sie setzt sich für Frauen- und Transgenderrechte ein, gegen Rassismus und Ungerechtigkeit, für Akzeptanz und konstruktive Konfliktlösung.

Nun folgt sie zum wiederholten Mal der Einladung der Konzertagentur Musikmaschine und kehrt nach Mainz zurück – dieses Mal in die entrückte Atmosphäre der Altmünsterkirche. Ein Konzert, das man keinesfalls verpassen darf!

2.4., Altmünsterkirche, Münsterstr. 25, Mainz, 19:30 Uhr, www.musikmaschine.net/konzerte, www.wallisbird.com