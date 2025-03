Live: Maz & The Phantasms und Haze'evot

× Erweitern Foto: Hafen2 Maz & The Phantasms

All Good Things Come Back – das gilt auch für die Bands Maz & The Phantasms aus Glasgow und Haze'evot aus Tel Aviv, die bereits im vergangenen Jahr im Hafen2 zu sehen waren und nun ein Doppelkonzert geben.

Die quirlig-queere Combo Maz & The Phantasms startet den Abend mit ihrem energiegeladenen Partysound-Mix aus sonnigen Surf-Gitarren-Riffs, Psychocandy-Noise, knackigen Basslines und lateinamerikanischen Rhythmen. Live kommt da auch schon mal Donna Summers „Hot Stuff“ als punky-funky-Coverversion dazu. Paaaarty!!

Haze'evot stehen dem in puncto Energie in nichts nach: die israelische Rockband arbeitet als unabhängiges Frauenkollektiv und macht am liebsten alles selbst: Songs, Texte, Videos und Visuals. Ihr Sound ist Eine Mischung aus 90er-Indie-Rock. Disco und Punk. Ihre Texte erzählen vom Geschlechterkampf, Beziehungen und von existenziellen Fragen der heutigen Generation. Vor allem seine Power-Shows haben das Quartett berühmt gemacht.

7.3., Hafen2, Nordring 129, Offenbach, 20 Uhr, www.hafen2.net