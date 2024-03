Live: Mina Richman und Band

× Erweitern Foto: Jan Haller

Ehrlich, queer, selbstbestimmt: die 25-jährige Mina Richman macht seit ihrer Jugend Musik, kann eine Gesangsausbildung vorweisen und war schon lange vor Veröffentlichung ihrer ersten EP „Jaywalker“ im Mai 2022 mit vielen Live-Konzerten unterwegs. Klingt alles sehr organisch und natürlich gewachsen, und genauso kommen auch ihre Songs rüber: Erdiger, handgemachter Akustik-Sound und obendrauf Minas unverwechselbare Stimme, die mal an den Soul einer Amy Winehouse, mal an klassische Singer-Songwriterinnen wie Tracy Chapman erinnert, und dann ein andermal in soften Rap-Sprechgesang übergeht.

Im Hafen2 ist sie mit ihrer dreiköpfigen Band live im Rahmen eines Doppel -Konzerts mit Frank’s White Canvas zu erleben.

24.3., Hafen2, Nordring 129, Offenbach, 17 Uhr Mina Richman, 18:15 Uhr Frank’s White Canvas, www.hafen2.net