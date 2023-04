Live: Schrottgrenze

× Erweitern Foto: Chantal Pahlsson-Giddings

Der punkige Name der Band rührt noch aus der ersten Phase der aus dem niedersächsischen Peine stammenden Band Schrottgrenze. Und die zeigt keine Angst vor Weiterentwicklung und Veränderung: Im Laufe der Jahre und nach einer etwas längeren kreativen Pause gehört das Quartett heute zur Speerspitze des deutschen Queer-Power-Pop.

Foto: Tapete Records

Maßgeblich verantwortlich für diese Entwicklung zeichnet sich wohl die persönliche Entwicklung von Sängerin* Saskia Lavaux; „Ich darf mich vorstellen: Mein Name ist Saskia, mit Nachnamen Lavaux. Bürgerlich Alexander. Ich bin ´ne kräftige Schwester, mit Make-Up gegen die Angst“ heißt es im Song „This Life Is Queer“ aus dem Jahr 2019. Als heute non-binäre, genderfluide und pansexuelle Trans*Person feiert sie in ihren Texten queeres Leben und Lieben, liefert jede Menge Empowerment für die Community und hinterfragt immer wieder starre Geschlechterkonstruktionen.

Folgerichtig trägt das aktuelle, inzwischen zehnte Album der Combo den Titel „Das Universum ist nicht binär“: „Geschlecht ist ein Spektrum – das ist die Kernaussage des Stücks“, erklärt Saskia zum Titeltrack. Beeinflusst sei der Text vom 1999er Dokufilm „Gendernauts“, der Trans*Personen portraitiert, die ihre Genderidentität als einen Weg ohne Anfang und Ende beschreiben.

„Wir möchten mit unserem Stück dazu einladen, diese Reise anzutreten und gegebenenfalls das notwendige Vehikel – sei es ein Raumschiff, Flugzeug oder E-Roller – nach eigenem Gusto zu konstruieren“. „Das Universum ist nicht binär“ bildet zusammen mit den Vorgänger-Alben „Glitzer auf Beton“ (2017) und „Alles zerpflücken“ (2019) den letzten Teil der Schrottgrenze-Queer-Trilogie. Die begleitende Tour führt im April auch ins GAB-Land.

14.4., Schlachthof, Mombachstr. 10 – 12, Kassel (Nachholkonzert aus 2022)

28.4., clubCANN, Kegelenstr. 21, Stuttgart,

„Das Universum ist nicht binär“ ist bei Tapete Records erschienen, www.schrottgrenze.de