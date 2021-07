Live: Wallis Bird

× Erweitern Foto: Jens Oellermann Wallis Bird

Die Wahlberlinerin mit irischen Wurzeln ist live ein echtes Energiebündel. Sie verbindet in ihren eingängigen Songs verschiedene Elemente aus Folk, Rock, Pop und Soul. Inhaltlich hat Wallis Bird auch was zu sagen und macht sich in ihren Texten stark für Frauen- und Queer-Rechte.

In Frankfurt ist sie auf der Open Air-Bühne im Palmengarten im Rahmen des Summer in the City Festivals des Mousonturms zu sehen. Im Vorprogramm gibt’s zur Einstimmung Pop und Poesie vom Kölner Indie-Trio Fortuna Ehrenfeld. Die Tickets für jedes der „Summer in the City“-Konzerte gelten übrigens auch als 2-for-1-Gutscheine für einen Besuch des Palmengartens bis zum 31. Dezember 2021.

27.7., Musikpavillon im Palmengarten, Eingang Palmengartenstraße, Frankfurt, 19:30 Uhr, Infos und Tickets über vhttp://www.mousonturm.de