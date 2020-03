× Erweitern Foto: Georgeous Georgeous Marc Keen

Das gab’s schon lange nicht mehr: Sunday Tea-Dances hatten ab Mitte der 90er Hochkonjunktur, bis sie in den letzten Jahren nach und nach verschwanden. Da die 90er als Reminiszenz ja derzeit nicht ganz uninteressant sind, kommt mit dem „Lovelee SunDance“ ein neues queeres Sonntagsevent auf den Terminplan; ab 16 Uhr gibt’s im Mantis Roofgarden Drinks, DJ-Sounds von Marc Keen und Sascha Dreyer und eine lazy-lässige Atmosphäre.

Sascha Dreyer

Für die einen ist das eine späte After Hour, für die anderen ein guter Grund, sonntagnachmittags die Wohnzimmercouch zu verlassen. Hinter dem Tea-Dance steckt Party-Macher Jan Schmidt, unter anderem bekannt für Milk’n’Cream, DragSlam, die Oriental Night oder Party like it’s 1999. Der Lovelee SunDance steigt ab sofort am zweiten Sonntag des Monats.

8.3., Mantis Roofgarden, Katharinenpforte 6, Frankfurt, 16 – 23:30 Uhr, www.facebook.com/lovelee.sundance/