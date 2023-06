In und im Fluss: das Lovepop-Festival 2023

Nach der erfolgreichen Premiere des mehrtägigen Lovepop Open Air und Clubfestivals im vergangenen Jahr soll auch in diesem Jahr Ende August wieder ein queeres Festival an Fridas Pier und dem zum Club umfunktionierten Frachtkahn „Wilhelm Knipscheer“ steigen.

Das Line-up internationaler Künstler*innen und DJs kann sich sehen lassen: Hannah Holland und Wes Baggaley aus London, Bashkka aus München und Boris aus dem Berliner Berghain sind ebenso am Start wie die Stuttgarter DJs Clochard, Jochen Junker, Millex aka Tiffany la Fox, Annaké Laurent, Martin Rapp, Andy RX oder Simoné aus Mannheim.

Live-Performances kommen vom Ulmer Electropop-Duo Funkwelle, Bang & Cherry aus Stuttgart, Tänzer und Performer King of More aus London, Vava Vilde aus Stuttgart sowie die Artisten von SeeArts. Tolles Line-up – der Vorverkauf für „Lovepop in und im Fluss“ startet Mitte Juni. Das Warten bis zum August versüßt die Lovepop natürlich mit ihren regulären monatlichen Partys im White Noise; im Juni gibt’s zusätzlich noch ein Open-Air-Special; mehr dazu in unserem Partybereich.

Mehr Infos und VVK über www.lovepop.info/festival