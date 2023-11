Lovepop – Winter-Space

× Erweitern Foto: Sibel Lovepop-Sibel Sibel

Strictly Stuttgart: Das Dezember-Line-up der Queer-Straight-Whatever-Party bleibt im Dezember ganz lokal verhaftet

An den Decks des White Noise Club sind zwei Ladies am Start. Sibel begeistert schon seit einiger Zeit die Stuttgarter Partyszene, von Climax Institutes über Fridas Pier bis zum Romantica, wo sie Resident-DJ ist. Sibel spielt minimalistisch-klaren Elektrosound mit treibenden Bässen und spacigen, futuristischen und hypnotischen Akzenten. An ihrer Seite ist Yeliz,

Foto: Yeliz Lovepop-Yeliz Yeliz

die das Set mit House, Breakbeats und Deep Tech bereichert. Die Alternative bietet wie immer die White Noise Bar mit Sounds der 1980er und -90er Jahre. Hier steht eine Stuttgarter DJ-Legende hinterm Pult: Jens Herzberg

Foto: Herzberg Lovepop-Jens Herzberg Jens Herzberg

war bereits in den 1990ern aktiver Gestalter des Stuttgarter Nachtlebens; das legendäre „Roxy“ war seine Heimat, aktiv war er auch im Nachtwerk und mischt mit bei der „Sing du Sau“-Karaoke im Schlesinger.

Tipp: Für die Lovepop und die am gleichen Abend stattfindende PUMP gibt’s wieder das Kombiticket für beide Partys.

2.12., White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart