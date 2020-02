Lovepop 2.0: Martin Rapp Birthday Bash

× Erweitern Foto: lovepop.info Martin Rapp

Der Super-Bär und Lovepop-All-Time-Favourite-DJ Martin Rapp feiert im Februar Geburtstag und lässt auch in diesem Jahr wieder eine flotte Geburtstagssause steigen.

Damit Rapp genügend Zeit für Geburtstagsbussis hat, kommt DJ Stefan Hehner an seine Seite; zusammen spielen sie feinste elektronische Tanzmusik in der Club-Zone des White Noise. In der White Noise Bar feiert indes DJane Käry ihre Lovepop-Premiere und wird mit ihrem bunten Mix aus Wildstyle-Pop, Hip Hop und Dance-Classics die Open Minded Crowd zum Schwitzen bringen.

8.2., White Noise,Eberhardstr. 35 (Innenhof Schwabenzentrum), Stuttgart, 23 Uhr, www.lovepop.info