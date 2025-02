Lovepop – Birthday Bash

× Erweitern Foto: lovepop.info Martin Rapp

Im White Noise Club feiert Martin Rapp am 8. Februar wieder seinen legendären, elektronischen Birthday Bash! Als Urgestein der elektronischen Musikszene in Stuttgart stand er schon in den 1990er Jahren hinter den Plattentellern. Seit 2008 ist er Lovepop-Resident-DJ. Clubs und Partys in Berlin, Frankfurt, München, Köln, Ibiza, Wien, Zürich und vielen anderen Städten, die auf seiner langen Booking-Liste stehen.

Foto: lovepop.info Foto: Seitter Foto: Matthew Black

Zum Feiern braucht man Gäste und so hat er sich Robin Seitter, Gründungsmitglied und Resident DJ vom Panopticum e.V., sowie David Rentz, DJ und Veranstalter der Partyreihe Swabia Electronica, eingeladen. Beide sind aus der Stuttgarter Szene nicht wegzudenken. Gemeinsam bespielen sie den Club mit elektronischer Musik in all ihren Facetten.

In der White Noise Bar zaubert Matthew Black alias ÆMBLCK derweil mit Pop, Dance und Queerclassics die beste Stimmung zusammen.

8.2., White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart