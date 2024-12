Lovepop: DJ-Stars an Deck

× Erweitern Foto: Taylor AngieTaylor Angie Taylor

Im Dezember geht die Lovepop mal wieder mit einem extra fetten DJ-Line-up an den Start. Auf dem großen Club-Floor sorgen Angie Taylor, Jan Dalvik und Newcomer Maxomar für satten Electrosound. Angie Taylor ist eine international gefeierte DJ-Künstlerin. Sie spielt normalerweise auf der Ultra Music Week in Miami, der Streetparade in Zürich oder im Ade Xone Lab Amsterdam; auch auf der bundesweiten Kinky Galore oder der Stuttgarter Atomi-Con ist sie zu Hause. Daher: Große Ehre, dass sie im Dezember die Lovepop mit Techno und Tech-House rockt. Jan Dalvik ist nicht nur DJ sondern auch Macher von Romantica Records. Mit seinem Mix aus groovigen und treibenden Beats ist er regelmäßiger Gast an den Lovepop-DJ-Desks. Maxomar studierte an der Popakademie Mannheim, ist ein musikalisches Multitalent und beherrscht verschiedene Instrumente. Am DJ-Pult schlägt sein Herz für elektromische Musik.

Foto: Dalvik JanDalvik Foto: Maxomar Maxomar Foto: Herzberg JensHerzberg

Als Kontrast-Programm gibt’s auf dem Barfloor die Sounds der 80er und 90er mit dem Stuttgarter DJ-Urgestein Jens Herzberg – Hands Up In The Air!

Lovepop-News:

Und schonmal eine Preview ins neue Jahr: Ab 2025 findet die Lovepop im White Noise alle zwei Monate statt – im Wechsel mit der FLINTA*-Party „My Purple Heart“. Den 2025er-Auftakt im Januar bestreiten beide mit der gemeinsamen Party „My Purple Love“. Die nächste reguläre Lovepop im White Noise steigt dann am 8. Februar – ab dann alle zwei Monate jeweils am zweiten Samstag. Mehr Infos hier in Kürze!

7.12., White Noise, Eberhardtstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart