Lovepop: Electrolove

× Erweitern Foto: Lee Wagstaff ND_Baumecker ND_Baumecker

Zum Jahresende legt die Lovepop noch ein paar Scheite ins Feuer und präsentiert die neue Partyreihe „Electrolove“. Die soll nicht nur einmalig, sondern immer mal wieder stattfinden, an verschiedenen Orten in Stuttgart – zusätzlich zur regulären Lovepop. Den „Electrolove“-Auftakt macht ein vorweihnachtliches Happening im Lehmann unter dem Motto „60 / 35 / 15“. Das ist keine Fibonacci-Folge, auch kein Zahlenrätsel und kein Wandsafe-Code. Es ist einfach das Fazit des Jahres 2023 der Lovepop: Veranstalter Dirk feierte in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag, er ist 35 Jahre als Veranstalter tätig und die Lovepop wurde 15 Jahre alt. Die erste Electrolove boostert mit Hochkarätern der elektronischen Musikszene: ND_Baumecker (Berghain, Berlin) mit Sounds zwischen Disco, House, Techno, Elektro, Broken Beats und Pop, dazu kommt Jorkes

Foto: Jorkes JORKES Jorkes

aus Wien, der für seine klassischen Sets mit House, Electro und Disco bekannt ist. Ursprünglich stammt Jorkes aus Stuttgart, war aber unter anderem auch Resident-DJ im Robert-Johnson-Club Offenbach. Als Live-Act sind Jan Dalvik und Tino Machauer im Team am Start; Dalvik gehört zu den großen Namen der Produzenten der deutschen Elektro-Szene, Machauer gilt als eines der vielversprechenden jungen Talente. Zusammen gibt das Pure Magic! Weitere Lokal-Matadoren dürfen nicht fehlen, und mit Femcat und Martin Rapp sind zwei Stuttgarter Heroen mit an den DJ-Decks. Abgerundet wird die Sause mit den Visuals des Video- und Lichtkünstlers Vikamin sowie der Stuttgarter Drag-Ikone Vava Vilde, die die Gäste begrüßt und animiert! Runde Sache! *bjö

23.12., Lehmann, Breitscheidstr. 12, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/electrolove

× Erweitern Foto: Vava Voilde VAVA VILDE „Vava Vilde”