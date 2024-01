Lovepop: Februar-Liebe

× Erweitern Foto: lovepop.info MartinRapp Feiert Geburtstag im Februar: DJ Martin Rapp“

Stuttgarts Wildstyle-Party expandiert und bietet seit Januar in den Wintermonaten neben dem White Noise Club und der White Noise Bar einen dritten Dancefloor in der direkt neben dem White Noise gelegenen Location „Breitengrad 17“, ganz exotisch im Asia-Style gehalten. Im Februar steht ein DJ, der mit der Lovepop unzertrennlich verbunden ist, im Mittelpunkt: DJ Martin Rapp feiert Geburtstag und lädt sich zur Feier des Tages zwei heiße Stuttgarter DJs ein: David Rentz von den „Swambia Electronica“-Partys und Leo Beltramo, den man unter anderem aus dem Romantica und den Climax Institutes kennt. Das Trio liefert feinste Electro-Sounds in der White Noise Bar. In der Bar rockt Matthew Black mit seinem Set aus Pop, Charts und Queer Classics. Auf dem Breitengrad-Floor wird’s smooth’n’sexy mit Caramel Mafia aus Berlin, der mit R‘n’B und Hip-Hop einen feinen Flavour verbreitet. Tipp: das Kombiticket für die Lovepop- und die PUMP-Party!

3.2., White Noise und Breitengrad 17, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, checkt den neuen online-VVK über www.lovepop.info/stuttgart