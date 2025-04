Lovepop: Heiß im White Noise

× Erweitern Foto: crystal crimez crystal crimez

Im April ist die Lovepop wieder zu Gast im White Noise und hat wieder drei fantastische DJs eingeladen. Da ist als erstes crystal crimez, Mitglied des Kollektivs Basszendent. Mit ihrer Mischung aus House, Garage und Trance-Elementen ist sie eine der spannendsten Newcomerinnen der Stuttgarter Szene.

Foto: Abrissbarbie Abrissbarbie Foto: Um Bra Um Bra Foto: Babyaqua Babyaqua

Kein Newcomer hingegen ist Um Bra: Als Teil des DJ-Duos Bang & Cherry produziert er selbst und ist Mitveranstalter der kinky Party PUMP in den Climax Institutes. Als DJ spielt Um Bra von hart bis zart einprägsame Grooves.

Dazu kommt Babyaqua, die in ihren vielseitigen Sets Trap, Hip-Hop, Baile Funk, Ghetto Tech, Trance und House zu einer explosiven Mischung kombiniert. In der White Noise Bar spielt derweil Abrissbarbie aus Koblenz. Als queere Künstlerin bedient sie die Genre Urban, Hip-Hop, Pop und House – von den 1990ern bis zu aktuellen Charts ist für jeden was dabei.

12.4., White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart