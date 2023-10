Lovepop Herbstbrise

× Erweitern Foto: Denis Mörgenthaler Photography

Nach dem Open-Air-Events des Sommers und einer kurzen Pause im September meldet sich die Lovepop zurück auf dem Partyplan.

Foto: Andersson Anna Andersson

Den Herbst läutet die Wildstyle-Party ganz schnuggelig in der Residence des White Noise Klubs ein. Als Gast-DJane in der Bar ist Anna Andersson am Start. Mit ihrem Set aus Mixed Music mit einer gehörigen Portion Bass hat sie nicht nur in ihrer Homebase Mannheim überzeugt – auch auf den Lovepop-Festivals, beim SchwuLesDance in Freiburg oder bei Milk’nCream und der Atomic in Frankfurt sorgte sie bereits für Euphorie auf dem Floor.

Miss Evoice vom Künstler-Kollektiv Waldtraut Lichter. Auch sie ist keine Lovepop-Unbekannte, und somit freuen wir uns auf ihr Set mit Deep- und Tech-House, Techno und Nu-Disco. Im Gepäck hat sie außerdem wieder Überraschungsgäste aus der Stuttgarter Elektro-Szene – It’s A Family Thing!

Tipp: Gäste der Gaydelight-Sause auf dem Cannstatter Wasen am 5. Oktober können dort einen Lovepop-Gutschein erhaschen, mit dem es fünf Euro Ermäßigung auf den Lovepop-Eintritt am 7. Oktober gibt; die Gutscheine gibt’s allerdings nur, solange der Vorrat reicht!

7.10., White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart