Lovepop im „Forest of Love“

× Erweitern Foto: Lovepop

Das Waldhaus mit seinem riesigen, gemütlichen Biergarten liegt – wie sein Name vermuten lässt – in den Wäldern des Stuttgarter Westens und ist genau der richtige Ort für den schon legendären Sommer-Open-Air-Event „Forest of Love“ der Lovepop-Crew.

× Erweitern Foto: Weitmanns Waldhaus

Für fluffigen Sommersound sorgen die DJs Anna Andersson aus Mannheim und Pump-Macher Umbra, der diesmal ein „Poppy Set“ spielen wird. Für den Hunger zwischendurch wird gesorgt: Mit einer Grillstation (fleischig bis vegetarisch), es gibt Kaffee und Kuchen, dazu einen Cocktail-Bully, Getränkestände und eine Schnapsbar. Die Welcome-Shots kredenzt Deena Foxx. Und dann ist alles klar für eine coole Sommer-Party an der frischen Luft.

Foto: Anna Andersson Anna Andersson Foto: Umbra DJ Umbra

Am Sandstrand darf auf Liegestühlen gechillt werden. Allen, denen neben Tanzen der Sinn nach sportlicher Bewegung steht, können den angrenzenden Sportplatz für Frisbee, Federball und andere Sommerspiele nutzen – dafür bitte das Equipment selbst mitbringen! Wer nichts mitnehmen möchte: Auch Tischtennis kann gespielt werden – dafür können Schläger und Bälle vor Ort ausgeliehen werden. Super Sommer-Sause, die bereits um 16 Uhr startet und bis tief in die Nacht geht!

17.8., Weitmanns Waldhaus, Rotenwaldstr. 373, Stuttgart, 16 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart