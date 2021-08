Lovepop im Wald der Liebe

× Erweitern Foto: Lovepop Lovepop DJ Matthew Black

Die Lovepop-Crew um Dirk und Till zieht’s in diesem Sommer nach draußen: Nach dem Auftakt im schnuckeligen Fridas Pier zum CSD Stuttgart gibt’s eine weitere Session im August.

Der „Lovepop Forest of Love“ steigt am 21. August im urigen Weitmanns Waldhaus, dem wunderschönen Biergarten unterhalb des Birkenkopfs im Stuttgarter Wald; hier wurde bereits vergangenes Jahr die Lovepop gefeiert.

Foto: Lovepop Lovepop Die Ober-Lovepopper Dirk und Till

Wie es sich für ein Open Air gehört, startet die Sause bereits um 16 Uhr mit den DJs Matthew Black und Andy RX und ihrem fluffig-gechillten Sommersoundtrack von Pop bis Elektro. Fürs original Sommerfestival-Feeling können Picknickdecken mitgebracht werden oder man räkelt sich in den Liegestühlen Auf dem angrenzenden Sportplatz kann man sich Frisbee- oder Federball-Matches liefern, eine Grillstation sorgt für knusprig-saftige Leckereien und den Durst kann man an verschiedenen Getränkeständen und am Cocktail-Truck löschen. Richtig heiß wird’s im wahrsten Sinne des Wortes nach Einbruch der Dunkelheit, wenn Mikha von der Infinity Feuershow die Funken fliegen lässt. Super-Sache, der Lovepop Forest of Love.

× Erweitern Foto: Lovepop Lovepop Mikha (Infinity Feuershow)

21.8., Weitmanns Waldhaus, Rotenwaldstr. 373, Stuttgart, 16 Uhr, www.lovepop.info und www.weitmanns.de