× Erweitern Foto: Lovepop.info Lovepop CSD-Party 2021

Bereits im vergangenen Sommer zog es die Lovepop-Macher Dirk und Till ins Freie und das bescherte der Community coole Open-Air-Partys. Es kam so gut an, dass der Gedanke weitergesponnen wurde: In diesem Jahr richtet die Lovepop-Crew gleich ein komplettes dreitägiges queeres Open Air- und Clubfestival „Lovepop in & im Fluss“ aus; natürlich in gewohnter Lovepop-Wildstyle-Manier: Queer, straight, whatever – genauso divers wie der Lovepop-Soundtrack sind ihre Gäste und der Spirit der Party.

× Erweitern Foto: Fridas Pier Fridas Pier

Als geniale Lovepop-Freiluft-Location hat sich Fridas Pier erwiesen: Direkt am Stuttgarter Neckarufer liegt das ehemalige und heute denkmalgeschützte Kohleverladepier, das mit seinem historischen Industriecharme eine echt stimmungsvolle Kulisse für das dreitägige Festival bietet. Direkt am Pier liegt das Frachtschiff „Wilhelm Knipscheer“, dessen Oberdeck tagsüber ebenfalls als Freiluft-Partylocation dient; das Unterdeck ist zu einem Club ausgebaut; dort feiert das Festival nach Mitternacht Indoor weiter.

Das Lineup macht was her: Headliner der weit über 20 DJ*s aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland sind DJane Electric Indigo aus Wien, der Berghain- und Panoramabar-Resident ND_Baumecker aus Berlin sowie DJ Karotte aus Frankfurt. „Fast alle DJ*s gehören der LGBTIQ*-Community an oder stehen in einem direkten Bezug dazu; das war uns ein wichtiges Anliegen“, erklären Dirk und Till.

Dazu gibt’s als Augenschmaus spektakuläre Künstler*innen wie Vava Vilde, den Videokünstler Vikamin, LED-Acts und viele weitere Artist*innen, ein Tattoo-Truck, queere Infostände und natürlich Food- und Getränke-Stationen.

Wer echtes Festivalfeeling erleben möchte, zeltet auf dem benachbarten Campingplatz Cannstatter Wasen, etwas komfortabler geht’s auf dem historischen Hotelschiff an Fridas Pier oder im Hilton Garden Inn zu. Der Vorverkauf zum Festival Lovepop in und im Fluss startet bereits am 1. Juni! In enger Kooperation mit dem CSD Stuttgart geht ein Teil des Eintrittspreises an den CSD-Verein.

26. – 28.8., Lovepop in & im Fluss, Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart, Fr ab 17 Uhr, Sa und So ab 15 Uhr, das komplette Programm und VVK gibt’s ab dem 1.6. auf www.lovepop.info