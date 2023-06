Lovepop International Affair

× Erweitern Foto Skinny DJane Skinny

Die Lovepop gibt’s im Stuttgarter Pride-Monat gleich zwei Mal: Als reguläre Sause am ersten Samstag des Monats und Ende Juli als Pride-Edition zum CSD Stuttgart.

Während zur Pride-Edition viele der lokalen DJ-Größen zur Hochform auflaufen, präsentiert die reguläre Lovepop am 1. Juli vier DJ*-Gäste, die allesamt nicht aus Stuttgart stammen.

In der White Noise Bar spielt die Berliner DJane Skinny; in ihrer Heimat ist sie für ihre Sets im SchwuZ und von Bambi Mercurys Queen’s Land bekannt. Ihr Set kombiniert Pop, Dance und Queer-Classics. Auf dem Clubfloor wird’s wie immer viel elektronischer. Dort mixen gleich drei DJ*s aus dem Züricher Club Hive an den Playern: Meraki startet als DJane seit 2019 richtig durch und wird inzwischen in der ganzen Schweiz gebucht. Sie gibt nun ihre Lovepop-Premiere. Ihre Kollegen PI und Ikigay waren bereits erfolgreiche DJ-Gäste beim dreitägigen Lovepop-Open-Air-Festival im vergangenen August. Pi und Ikigay mischen housige Klänge, treibenden und melodischen Techno und sogar Indie Dance. Zu den beiden Dancefloors kommt im Lovepop-Sommer – wie immer – die große und hübsch gestaltete Outdoor-Area.

Foto: Club Hive Foto: Club Hive Foto: Club Hive

Apropos Outdoor: Am 12. August kommt das „Forest of Love“-Outdoor-Special der Lovepop-Party und Ende August steigt das „In & im Fluss“-Festival am 25. und 26. August an Fridas Pier.

1.7., White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www-lovepop.info/stuttgart