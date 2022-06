Lovepop liebt Climax

× Erweitern Foto: lovepop.info DJane Lisa la Vocal

In unregelmäßigen Abständen lädt die Lovepop-Party befreundete Klubs ein, gemeinsam einen Abend zu gestalten. Im Juli sind es die Climax Institutes, der legendäre Stuttgarter Club für elektronische Tanzmusik, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert.

Foto: Climax Institutes Clochard

An den Decks erwartet die tanzwütige Crowd das Climax-Trio Kiti Arsa, Clochard und Michel „Clash“ Gottschalk mit einem Mix, der House in all seine Facetten ausspielt. Als optisches Bonbon gibt’s betörende Visuals von VJ Vikamin. Freund*innen von Pop, Dance, Black Music und queer Classics kommen natürlich auch zum Zug: In der White Noise Bar sorgt DJane Lisa la Vocal aus München für den typischen Lovepop-Wildstyle-Sound. Natürlich gibt’s im Stuttgarter CSD-Monat auch ein Lovepop-Pride-Special am 30. Juli zum Stuttgarter CSD-Wochenende.

2.7., White Noise, Eberhardtstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info