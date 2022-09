Lovepop Melange

× Erweitern Foto: Miss Evoice Miss Evoice

In Stuttgart kann man das lange Feiertagswochenende gebührend zelebrieren – denn die Lovepop steigt am 1. Oktober und sorgt mal wieder für Entzückung auf den Tanzfläche.

Foto: Jorkes & Böhm Jorkes und Paris Böhm

Im Club dreht Miss Evoice vom Künstler-Kollektiv Waltraut Lichter die Knöpfe am Mischpult. Aus den Boxen kommt eine elektrisierende Mischung aus Deep- und Tech-House, Techno und Nu Disco. Dazu kommen Gäste aus Wien: Das exzentrische DJ- und Produzenten-Duo Jorkes und Paris Böhm, die in Stuttgart bereits durch ihre Partyreihe „Freeride Millenium“ im Club Romantica bekannt sind. Paris Böhm ist außerdem Künstler mit eigenen Ausstellungen. Musikalisch kann man bei den beiden auf alles gefasst sein – auf dem White Noise Club-Floor auf jeden Fall elektronisch. In der Bar mixt die Frankfurter DJane Käry den original Lovepop-Sound: Wildstyle Pop, Dance, Black und Queer Classics. Heiß!

1.10., White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info