Lovepop: News im neuen Jahr

× Erweitern Foto: Denis Mörgenthaler DirkWein Lovepop-Stuttgart-Macher Dirk Wein

Bei Stuttgarts Wildstyle-Party Lovepop gibt’s ab Januar ein paar Veränderungen:

Die Party im White Noise rutscht auf den zweiten Samstag im Monat und findet zweimonatlich statt – im Wechsel mit der FLINTA*-Party „My Purple Heart“.

Den 2025er-Auftakt am 11. Januar bestreiten beide Partys mit dem gemeinsamen Event „My Purple Love“ im White Noise, die nächste reguläre Lovepop gibt’s dann am 8. Februar. Warum das alles und was sich Lovepop-Macher Dirk sonst noch Neues ausgedacht haben erzählt er im Interview.

Warum habt ihr euch entscheiden, die Lovepop im Zweimonatsrhthymus zu veranstalten?

Ich muss auf das seit Corona stark veränderte Ausgehverhalten der Gäste eingehen und mehr Abwechslung bieten. Hier muss man einfach ein bisschen mit der Zeit gehen und frischen Wind reinbringen. Die „große“ Lovepop findet seit nunmehr 16 Jahren monatlich statt, erst neun Jahre ausschließlich im Lehmann Club, und jetzt auch schon wieder seit fast acht Jahren fast ausschließlich im White Noise. Seit vier Jahren gibt es zusätzliche Lovepops als Special Events auch noch in anderen Locations. Hier habe ich bemerkt, dass zwei Partys im Monat vielleicht doch etwas zu viel sind. Man geht eben nicht mehr so oft aus wie früher, die „Generation Corona“ feiert gerne privat.

× Erweitern Foto: Denis Mörgenthaler Lovepop_WhiteNoise-Club

Für die Monate, in denen keine „große“ Lovepop im White Noise steigt, hast du trotzdem schon Lovepop-Alternativen ausbaldowert, was wird da passieren?

Es ist geplant, unsere musikalischen Specials, wie zum Beispiel die 1980er- und 1990er-Party, die Hip-Hop Party oder ähnliche, die bisher immer bei der Lovepop im White Noise eingebunden waren, als kleinere Motto-Events in diversen Clubs der Stadt zu veranstalten. Im Gegensatz zur Lovepop im White Noise aber nicht am zweiten Samstag im Monat. Hier stehe ich aber noch ganz am Anfang der Planung, die erste „kleine Lovepop“ soll ja erst im März stattfinden. Im White Noise werden wir uns in Zukunft im Club auf elektronische Musik konzentrieren und in der Bar auf Pop que(e)rbeet.

Außerdem wird es in den Zwischenmonaten im Sommer weiterhin unsere zwei bis drei Open Airs geben. Hier bin ich aktuell auch wieder mit Fridas Pier im Gespräch. Und natürlich gibt es Ende Juli auch wieder die Lovepop Pride Edition.

× Erweitern Foto: Denis Mörgenthaler Lovepop_WhiteNoise-Bar

Wie kam es zum Kontakt mit den Veranstalter*innen von „My Purple Heart“?

Das war jetzt nicht allzu schwierig. Mit Sophie und Roya, die die „My Purple Heart“ veranstalten, bin ich schon seit Jahren befreundet. Außerdem sind sie mit ihrem Tattoo-Studio „Heart of Gold“ langjähriger Sponsor der Lovepop.

Foto: Marymary Marymary Foto: Ave Maria AveMaria

Wie schaut eure gemeinsame Party „My Purple Love“ am 11. Januar aus?

Wir werden das White Noise auf zwei Floors bespielen, an den Decks stehen in Bar und Club ausschließlich Frauen. In der Bar wird es mit Rose Nylund aus Frankfurt poppig. Der Club wird – und das ist eine Besonderheit – mit Ave Maria, Flave, Heike Heikel b2b Tabula Rosa und dem Duo MARYMARY von gleich sechs DJs aus der Stuttgarter Kollektiv-Szene elektronisch bespielt. Fast alle spielen erstmals bei uns.

11.1., Lovepop und My Purple Heart präsentieren „My Purple Love”, White Noise, Eberhardstr. 37, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart