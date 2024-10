Lovepop: Novemberwärme

× Erweitern Foto: Meraki Meraki Meraki

Erstmals werden die beiden Lovepop-Residents Meraki und Martin Rapp gemeinsam die Clubnacht gestalten. Beide stehen abwechselnd hinter den Decks, und ja, auch ein b2b-Set wird nicht ausgeschlossen.

Meraki ist in ihrer Schweizer Heimat längst keine Unbekannte mehr, in fast allen bekannten Clubs oder auf elektronischen Festivals. Seit Anfang 2024 ist sie Resident-DJ der Lovepop. Ihre Sets reichen von Progressive Techno bis zu Indie Dance.

Martin Rapp ist ein Urgestein der Musikszene Stuttgarts und stand schon in den 1990ern hinter den Plattentellern. Clubs und Partys in Berlin, Frankfurt, München, Köln, Ibiza, Wien und Zürich stehen auf seiner Booking-Liste. Seit 2008 ist er Lovepop-Resident-DJ. Seine Vibes reichen von Tech House bis Progressive House, er selbst bezeichnet sich als „DJ for Electronic-Feel-Good-Music".

Foto: Käry Kaery Foto: Lovepop.info MartinRapp

In der White Noise Bar legt die Frankfurter DJane Käry auf. Sie ist Spezialistin für Mainstream-Sounds und tanzbare Elektrobeats im Mix mit 80er/90er-Hits – genau richtig für den Popfloor der Lovepop.

2.11., White Noise, Eberhardstr. 37, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart/