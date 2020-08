Lovepop Open-Air

× Erweitern Foto: Ray Bilcliff, pexels.com, gemeinfrei Lovepop Forest of Love

Eigentlich hätte Stuttgarts Pop- und House-Party Lovepop im April ihr 12-jähriges Jubiläum gefeiert – das fiel coronabedingt aus!

Am 14. August wird das Geburtstagsfest nun nachgeholt – in Form der fluffigen Tages-Open-Air-Lounge-Party „Forest of Love“.

Als Location dient Weidmanns Waldhaus. Die coole Location liegt im in den Wäldern des Stuttgarter Westens und ist aus der Innenstadt hervorragend erreichbar (zum Beispiel mit dem Bus 92 vom Rotebühlplatz, Haltestelle Tennisplatz). Der riesige Biergarten bietet genügend Platz für die eingeschworene Lovepop-Crowd: Es gibt Tische, Liegestühle und die Lounge – oder man bringt einfach selbst eine Picknickecke für die Wiese mit.

Auch für die Verpflegung wird vor Ort gesorgt: Food-Stalls servieren Leckeres, von Gegrilltem über spanische Patata Bravas bis zu vegetarischen Gerichten, und an der Cocktailbar wird auch kräftig geschüttelt.

Für den lässigen Chillout-Sound von Pop bis House sorgen DJane Käry und DJ Andy RX. Begrüßt werden die Gäste von Dragqueen Deena Fox und einem schmissigen Welcome-Drink.

Eine Tanzfläche wird es nicht geben – dafür kann man auf der Wiese Frisbee- oder Federball spielen; das Equipment bringt man einfach selbst mit.

Der Forest of Love ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Lovepop, den Stuttgarter Bären und dem CSD Stuttgart; für den CSD wird 1 Euro vom Eintrittspreis als Spende abgegeben. Der Forest of Love findet nur bei gutem Wetter statt – Ausweichtermin ist der 11. September. Waidmannsheil!

14.8., Lovepop Forest of Love, Weitmanns Waldhaus, Rotenwaldstr. 373, Stuttgart, 15 – 24 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart