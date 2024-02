Lovepop: Welcome Meraki

× Erweitern Foto: DJ Meraki Meraki Meraki

Im März heißt die Lovepop Stuttgart eine neue, zweite Resident-DJane willkommen – Floor frei für Meraki aus Zürich. Ihre Qualitäten, die Lovepop in einen bebenden Hexenkessel zu verwandeln, hat sie schon im Juni vergangenen Jahres bewiesen. In ihrer Schweizer Heimat ist sie bereits bekannt, hat in fast allen bekannten Clubs sowie auf den wichtigsten Festivals gespielt. Auch als Produzentin macht Meraki auf sich aufmerksam – einer ihrer Tracks landete auch auf der „Lovepop Electrolove“ Compilation. „Wir sind sehr glücklich, dass wir diese energiegeladene Frau, die ihre Musik hinterm DJ Pult wirklich lebt, als Resident DJ gewinnen konnten“, sagt Dirk vom Lovepop-Team. Neben dem langjährigen DJ Martin Rapp wird Meraki zweite Resident DJane der Lovepop Stuttgart für den elektronischen Floor.

Foto: Preme DJ Preme Foto: Nici Nation NiciNation Foto: Mario GarthWedam

Für den richtigen Groove sorgen im März außerdem DJ Preme aus Stuttgart, der das Opening im White Noise Club spielen wird, sowie Nici Nation mit ihrem Set aus Pop, Dance, R’n’B, Black und Queer Classics in der White Noise Bar. Im Breitengrad 17, dem dritten, temporären Winter-Floor der Lovepop Stuttgart, dreht Garth Wedam alias DJ Mario die Regler und spielt seine wilde Retro-Mischung, quer durch alle Musikgenres der 1980er und 1990er.

2.3., White Noise und Breitengrad 17, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, checkt den Online-VVK über www.lovepop.info/stuttgart