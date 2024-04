Lovepop wird 16!

× Erweitern Foto: Denis Mörgenthaler - Photography „Lovepop-1“

Stuttgarts Wildstyle-Sause kann im Mai 16 Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen auspusten. Auch nach so vielen Jahren ist die Lovepop noch immer fester Bestandteil des monatlichen Partykalenders – dafür bleiben die Macher Till und Dirk immer am Ball: Neben ihren starken Resident-DJs pflegt die Lovepop seit langem gute Connections zu anderen queeren Partys und lädt mit schöner Regelmäßigkeit Gast-DJ*anes ein. Zusätzlich bereichert die Lovepop die queere Club-Kultur Stuttgarts mit ihren Sommer-Specials wie der großen Party zur Stuttgart PRIDE, legendär sind die Outdoor-Events an Fridas Pier, in Weidmanns Waldhaus und nicht zuletzt auch das dreitägige „LOVEPOP in & im Fluss“-Festival. Daumen hoch!

Foto: Femcat „Femcat“ Foto: Rapp „MartinRapp“

Aber zurück zum Geburtstagsmonat Mai: da wird für und mit Freund*innen gefeiert. Gleich drei DJs geben sich auf dem Clubfloor die Klinke in die Hand. Mit dabei sind die Lovepop-erfahrene Femcat aus der Romantica, Umbra von der Lovepop-Partner-Veranstaltung „PUMP“ und natürlich der goldene Lovepop-Resident-DJ Martin Rapp, der bereits seit 2008 regelmäßig seine Sets beisteuert. Das Trio liefert ein facettenreiches Set mit elektronischer Tanzmusik aller Untergenres.

Foto: Catchee „Catchee“ Foto: Umbra „Umbra“

Auf dem Barfloor dominieren Urban-Beats mit der Augsburger DJane Catchee, die mit Pop, Dance, Hip-Hop und Queer Classics die Tanzfläche zum Kochen bringt. Auch Catchee ist eine Freundin des Hauses – bei der Augsburger Lovpop ist sie regelmäßig an den Decks zu finden. Ebenfalls zum Lovepop-Geburtstag zur Stelle ist die Stuttgart PRIDE, die sich an ihrem Stand bis Mitternacht um die Welcomedrinks kümmert, zusätzlich gibt es Sweets, Giveaways und eine Außenbar mit Getränke-Specials. Hoch die Tassen!

4.5., White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart