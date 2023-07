LSBTIQ* und Glaube

× Erweitern Foto: Alexander Grey, pexels.com, gemeinfrei

Der erste Frankfurter Pride Month, organisiert und koordiniert vom Amt für multikulturelle Angelegenheiten AmkA, bietet vom 16. Juni bis zum CSD Frankfurt-Wochenende im Juli verschiedene Veranstaltungen. Am CSD-Freitag gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Religion und LSBTIQ*-Community.

Als queerer Mensch Glauben zu leben, fällt oft nicht leicht, vor allem, weil Homosexualität in vielen Religionen noch immer verdammt wird. In der Diskussionsrunde werden zum einen queere Menschen vorgestellt, die ihren Weg zum Leben ihres Glaubens gefunden haben, zum anderen wird auch allgemein über die Vereinbarkeit und mögliche Konflikte zwischen queerer Lebenswelt und religiösem Glauben gesprochen.

Mit dabei sind Marco Linguri vom Liberal Islamischen Bund, die Queertheologin und Biologielehrerin Aki Hild und Nicoleta Mena von Keshet Deutschland. Die Moderation übernimmt Lisa Quarch, katholische Theologin, Seelsorgerin, Feministin und Mitarbeiterin der Pfarrei Sankt Marien Frankfurt. Die Veranstaltung ist Teil der fünftägigen Reihe „Religion und Demokratie unter einem Zelt“, zu dem die Evangelische Kirche in Frankfurt und Offenbach in einem Zelt am Eisernen Steg auf der Frankfurter Mainseite einlädt.

14.7., Zelt der Evangelischen Kirche in Frankfurt und Offenbach, Mainkai Höhe Eiserner Steg, Frankfurt, 19 – 21 Uhr, www.unter-einem-zelt.de, www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de