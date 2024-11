LTOF goes India

× Erweitern Foto: ELEVATE, pexels.com LTOF

Die ursprüngliche Idee des LTOF – Ladies Takeover Friday – war, mit einer Gruppe Frauen an einem geheim gehaltenen Freitag eine eher hetero-geprägte Bar oder Kneipe zu „entern“ um sie für einen Abend zur Lesben-Bar zu machen.

Aus der „Take Over“-Idee der Frankfurter Variante ist inzwischen eine quirlige „Lesbian and Friends“-Gruppe geworden, die gemeinsam unter dem Motto „We like to introduce you“ regelmäßig neue Locations entdeckt und dort zum geselligen Treff einlädt – die Location-Besitzer*innen sind informiert. Im November geht LTOF indisch Essen.

8.11., Curry’s Garden, Eschersheimer Landstr. 347, Frankfurt, 20 Uhr, Infos über www.ladies-lounge.org