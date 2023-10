LUCAS – Filmfestival für junge Filmfans

Das 46. Festival für Kinder- und Jugendfilme findet im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum Frankfurt DFF statt – in diesem Jahr sind auch viele Filme mit queerer Thematik am Start.

× Erweitern Foto: Salzgeber

In Trevor Andersons „Before I Change My Mind” möchte Robin sich nicht von seiner Geschlechtsidentität definieren lassen (6.10., 11:45 Uhr im DFF und 12.10. um 8:45 Uhr im Cinema am Roßmarkt). „Soft“ von Joseph Amenta erzählt die Geschichte dreier queerer Freund*innen, die fast noch Kinder sind (6.10., 20:30 Uhr im DFF). In der Reihe „Klassiker.Klasse“ gibt’s ein Wiedersehen mit dem schwedischen lesbischen Coming-out- und Coming-Of-Age-Drama „Fucking Åmål“ („Raus aus Åmål“) aus dem Jahr 1998 (7.10., 18 Uhr im DFF).

Trailer Fukcing Amal

Die aktuelle DFF-Sonderausstellung „Weimar Weiblich“ zeigt die Rolle der Frau in der Filmindustrie der frühen 1920er Jahre – angelehnt an die Ausstellung hat eine Projektgruppe erforscht, wie sich die ästhetische Darstellung von Geschlechtsidentitäten in mehr als 100 Jahren entwickelt hat. Die Projektgruppe zeigt bei LUCAS den brasilianischen Film „Alice Junior“ aus dem Jahr 2019, der der in Brasilien mitunter grassierenden trans* Feindlichkeit ein Stück Leichtigkeit entgegensetzt (11.10., 10:30 Uhr im DFF).

5. – 12.10., LUCAS – Internationales Festival für junge Filmfans, Kino im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum, Schaumainkai 41, Frankfurt, lucas-filmfestival.de

Mehr Infos zur aktuellen Ausstellung im DFF „Weimar Weiblich“ gibt’s hier