Lucky’s 9. Geburtstag

Tina Tannert vom Lucky’s kann sich freuen: Im August 2021 kann er neun Jahre Lucky’s in neuer Location feiern.

„Wir feiern unseren Geburtstag in diesem Jahr nicht so groß, aber wir werden feiern“, verspricht Tina. Ansonsten wurde auch die beliebte Karaoke-Show wieder aufgenommen – jeden Dienstag und zusätzlich an jedem zweiten Samstag im Monat; lediglich die beliebte Bearlounge muss noch ein bisschen warten.

Sehenswert ist die neue LED-Wand im Innenbereich, die für bewegte Bilder und tolle Lichtatmosphäre sorgt. Ansonsten lässt sich bei schönem Wetter am frühen Abend auch wunderbar ein Afterwork-Getränk auf der Terrasse des Lucky’s einnehmen – das Lucky’s hat täglich ab 15 Uhr geöffnet. So kommt der Sommer ins Bermudadreieck.

22.8., Lucky’s Geburtstag, Große Friedberger Str. 26, Infos auf Facebook