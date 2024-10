× Erweitern Foto: Miss Mary LuckysHalloween

Da freuen sich Tina und das Lucky’s Team: endlich wieder mal verkleiden! Und an Halloween kann man der Fantasie ja freien Lauf lassen. „Luckyferatu – Die Vampire sind los“ lautet das Motto und ist für all diejenigen gedacht, die frisch tot sind, gerade noch lebend, frisch ausgesaugt und ausgepackt. Na, haben wir das Kopfkino in Gang gesetzt?

26.10., Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, Frankfurt, 21 Uhr, www.facebook.com/luckysFFM