Luise F. Pusch: Gegen das Schweigen

× Erweitern Foto: Wikipeter / CC-BY-SA-4.0 Luise F. Pusch

Am 15. November lädt LIBS zu einer Lesung mit der feministischen Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch, die sich in ihrem neuen Buch „Gegen das Schweigen. Meine etwas andere Kindheit und Jugend“ an ihre Jahre als junge Lesbe in den homophoben deutschen Nachkriegsjahrzehnten erinnert.

Die Pionierin Pusch gilt als „deutsche Urmutter der feministischen Sprachwissenschaft“: Bereits seit Ende der 1970er engagiert sie sich für eine gendergerechte Sprache, sie gilt als Erfinderin der „Gender Pause“ beim Sprechen, ist allerdings gegen den Genderstern; er impliziere, dass Männer an erster, Transpersonen an zweiter und Frauen erst an dritter Stelle kämen. Neben ihren wissenschaftlichen Texten, Essays und Veröffentlichungen in Zeitschriften hat sie auch Romane geschrieben; ihr 1981 unter ihrem Pseudonym „Judith Offenbach“ veröffentlichte autobiografische Roman „Sonja“ war für die damalige Lesbenbewegung ein Schlüsselbuch.

Im Anschluss an die Lesung gibt’s natürlich ein Gespräch mit Luise F. Pusch, die im Januar dieses Jahres ihren 80. Geburtstag feierte.

15.11., Buchhandlung Land in Sicht, Eiserne Hand 3, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.libs-ffm.de