× Erweitern Foto: Lusofest / TIFF Szene aus „Pássaro Memória“

Das neu initiierte Filmfest zeigt in Deutschland selten bis nie gezeigte Filme in portugiesischer Sprache. Schwerpunkt des erstes „Lusofest“ ist zwar die portugiesische Nelkenrevolution, aber Festivalmacher Marc Rodrigues meint: „Wir haben unheimlich viele Einsendungen mit queeren Inhalten bekommen, daraus hätten wir ein eigenes Programm machen können“.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.

Im Kurzfilmwettbewerb am 26. Januar werden schon mal einige queere Shorts gezeigt – zum Beispiel der leicht surreale brasilianische „Pássaro Memória“, in dem sich eine Trans-Frau ihren Alltag in Musical-Settings erträumt.

23. – 26.1., Lusofest im Filmclubb, Isenburgring 36, Offenbach, www.lusofest.de