„Irgendwann die weite Welt“ von Lutz van Dijk

× Erweitern Foto: Lutz van Dijk „LutzVanDijk“

Das Switchboard lädt zu Lesung und Gespräch mit dem Autor und Pädagogen Lutz van Dijk, der seinen autobiografischen Roman „Irgendwann die weite Welt“ vorstellen wird. Angereist aus Johannisburg wird der im Jahr 1955 Geborene von seinem Aufwachsen in West-Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg berichten, aus einer Zeit, die weitgehend unbekannt für selbst jene ist, die später genau hier ihre Freiheit suchten. Später wollten alle hier hin – er hingegen wollte weg, so weit wie möglich. Bis er mit achtzehn endlich abhaut, Ziel New York – und tatsächlich auch in den USA ankommt. Ein Junge auf der Suche nach Freundschaft, Liebe und Sex – und Abenteuern in der großen weiten Welt. Als Gast wird außerdem Andreas Siege erwartet, ein Autor, der in Frankfurt lebt und in Großbritannien publiziert. *ckl

5.9., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt