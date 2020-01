Mülltonnen-Groove

× Erweitern Foto: Marion Cieplik Ten on Tons OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Die quirlige Percussion-Combo „Ten on Tons“ verdankt ihren Namen dem Umstand, dass sie mitunter auch Mülltonnen als Musikinstrumente benutzt. Groove is in the Heart – das weiß jeder, aber es steckt der Groove auch in jedem Ding.

Mit Afro-, Latin-, Samba- und Hip Hop-Rhythmen haben die Ten on Tons noch jede Konzerthalle in Schwingung versetzt. Mit Sopran-Sax und Helikon, kombinierten Melodieläufen und A cappella Gesang kommt Abwechslung ins Trommelspiel – und spätestens bei den Mitmach-Parts gibt’s auch im Publikum kein Halten mehr. Wirkt sofort gegen akutem Winterblues!

17.1., Bessunger Knabenschule, Ludwigshöhstr. 42, Darmstadt, 20:30 Uhr, www.tenontons.com