Foto: Mikael Blomkvist, pexels.com

Trotz aller medizinischen Fortschritte, mit denen eine HIV-Infektion heute gut behandelt werden kann, bringt die Diagnose für viele auch noch ganz andre Probleme: Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl können leiden, was sich negativ auf Sexualität oder Beziehungen, aber auch auf generell auf den Alltag auswirken kann. Im schlimmsten Fall führt das zu erhöhtem Alltagsstress, Wut, Depression oder Ängsten bis hin zur Isolation. Der Berliner Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Jan Großer zeigt in seinem Workshop „(M)Ein Leben mit HIV in Achtsamkeit statt Einsamkeit“, wie man im achtsamen Umgang mit sich selbst und anderen die Probleme in den Griff bekommen kann und die negative Spirale beendet. Das kann helfen, Stress zu reduzieren, Alltagskonflikte zu lösen und letztendlich das Selbstbewusstsein wieder zu stärken.

10.4., maincheck, Friedberger Anlage 24, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.frankfurt-aidshilfe.de