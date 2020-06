Restaurant Maaschanz – Petite France am Main

× Erweitern Foto: bjö Maaschanz

Frankreich ist gar nicht so weit weg von Frankfurt – und wir sprechen nicht von „Klaa Paris“ in Heddernheim! Imaginez: Der Main ist die Seine, der Eiserne Steg die Liebesschnappschlösserbehängte Pont des Arts gegenüber vom Louvre – et voilá! Wer echtes französisches Flair sucht, sollte auf jeden Fall das kleine Restaurant Maaschanz gegenüber dem Eisernen Steg besuchen. Allen voran sorgt Chef Bruno hier für echte, herzliche französische Lebensart, und mit der monatlich wechselnden Speisekarte kann man übers Jahr monatlich wechselnde Spezialitäten aus 12 verschiedenen französischen Regionen kennenlernen: Zum Beispiel das Pays de Loire mit besonders feinen Fisch- und Meeresfrüchte-Gerichten wie Jakobsmuscheln oder weißem Heilbutt auf Beurre Blanc, aber auch Fleisch- und feine vegetarische Speisen werden zusammen mit den passenden Weinen serviert.

Foto: bjö Restaurant Maaschanz Foto: bjö Maaschanz Foto: bjö Maaschanz

Neben dem gemütlichen Gastraum und dem „Ma Chance“- Nebenraum, in dem normalerweise auch die monatliche Cabaret-Show „Love & Lieder“ stattfindet, ist in den warmen Monaten des Jahres beim bunt gemischten Publikum vor allem die Außenterrasse mit Blick auf den Main beliebt. Tipp: An der frischen Luft schmecken die Moules Frites von der Bistrokarte besonders gut – Muscheln, die je nach Jahreszeit und Art unterschiedlich zubereitet werden. Vive la France!

Restaurant Maaschanz, Färberstr. 75, Frankfurt, Tel 069 622886, www.maaschanz.de