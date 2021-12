Mach’s richtig – go Omonia!

× Erweitern Foto: pez

Der Trend-Grieche auf der Eckenheimer Landstraße versammelt gleich mehrere Eigenschaften unter einem Dach: gehobene Küche, freundlich-sportlichen Service und gute Laune – und das ist kein Zufall, denn das griechische Wort „ομονοια“ bedeutet Eintracht.

Durchaus ist das Omonia kein Sportler-Treff, sondern hier erwarten uns bei gezielter Beleuchtung und in schicker Nordend-Atmosphäre, also schnörkelloser Schlichtheit mit Stil, extrem gute Leckerbissen. Angefangen bei einer Vorspeisenplatte (14,90 Euro), die man am besten mit warmem in Olivenöl gedipptem Pita-Brot genießt, schlemmt man sich locker weiter zum gegrillten Doradenfilet oder zum Souvlakia-Mix mit Lamm-, Huhn- und Schweinefleisch-Grillspieß (jeweils 23,90 Euro).

Feine Würze und knackiges Gemüse runden die bunten Teller ab. Eine gut beheizte Terrasse bietet Ausweichplätze in der kalten Saison. Und man kriegt auch nach 22 Uhr noch alle Klassiker, denn bis mindestens 1 Uhr ist geöffnet. Kalispera!

Omonia – Taverna und Bar, Eckenheimer Landstr. 126 + 128, Frankfurt-Nordend, Tel 069 593314, Di bis Mi 17 – 1, Do bis Sa 17 – 2, So 12 – 1 Uhr, Mo Ruhetag, www.omonia.de