Mach deine Augen fit für den Winter!

× Erweitern Foto: Theo Decker, pexels.com Hensler-Aufmacher

In der Wintersaison trifft man allerlei Vorkehrungen, um gut durch die kalte und dunkle Jahreszeit zu kommen. Wieso gerade jetzt auch die die richtige Zeit ist, um seine Augen und die Sehkraft checken zu lassen, erklärt Verena Lerch, Chefin von Augenoptik Hensler in der Frankfurter Töngesgasse.

„Gerade in der dunklen Jahreszeit und bei schlechtem Wetter gefährden unentdeckte Sehschwächen die Sicherheit im Straßenverkehr oder führen dazu, dass man am Arbeitsplatz weniger leistungsfähig ist“, so Verena Lerch. „Immerhin nehmen wir über 80% der Umwelt mit den Augen wahr“. Insbesondere die Bildschirmarbeit belastet die Augen sehr: „Sie müssen hierbei etwa doppelt so viele Muskelbewegungen leisten wie physiologisch zumutbar ist“, erklärt Verena Lerch weiter. „Kommen dann noch falsche oder veraltetet Brillenwerte, unentdeckte Sehfehler oder trockene Augen hinzu, ist der Arbeitsalltag kaum noch zu bewältigen“. Bei den Profis von Optik Hensler ist man beim Thema „gutes Sehen“ gut beraten: Hier werden die Augen komplett durchgecheckt, es wird nachgeschaut, ob die Brille noch passt, wie hoch der Augeninnendruck ist und ob das beidäugige Sehen so funktioniert, wie es sollte, oder ob die Augen dabei Unterstützung brauchen. Ebenso wird untersucht, ob es Auffälligkeiten gibt, die einen Besuch beim Augenarzt notwendig machen. Also, schnell einen Termin für den Augen-Wintercheck bei Augenoptik Hensler gemacht und wachen Auges durch den Winter kommen!

Augenoptik Hensler, Töngesgasse 21, Frankfurt, www.augenoptik-hensler.de